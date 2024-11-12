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Александр Зверев: «В долгосрочной перспективе здоровье игроков под угрозой из-за тех мячей, которые мы сейчас используем»

Александр Зверев объяснил, почему недоволен покрытиями и мячами.

– За 10 геймов на своей подаче вы проиграли всего 10 очков, и это не совсем обычная ситуация. Возможно, покрытие не такое медленное, как говорят. В Италии все говорят о синнеромании. Все сходят с ума по Синнеру. Вы олимпийский чемпион, вторая ракетка мира, выиграли два итоговых турнира. Как вы объясните, что в Германии нет зверевомании?

– В Германии?

– Или, может быть, есть.

– Мне кажется, в Германии есть. Наверное, не такая сильная, как в Италии с Янником. Он в этом году выиграл два «Больших шлема», разумеется, он этого заслуживает. Он лучший игрок в мире, первая ракетка. Он заслуживает всех почестей.

Вернемся к покрытию. Оно очень медленное, слишком медленное для крытого харда. Я не жалуюсь, потому что мне нравятся и медленные, и быстрые покрытия. Мне в целом все равно.

Но мне кажется, что сейчас в теннисе не хватает разнообразия игровых стилей. Причина в том, что грунт и хард почти одинаковы по скорости, за исключением двух турниров в этом году, Цинциннати и Парижа, где корты быстрее.

Раньше была четкая разница между грунтом и открытым хардом. Одни корты были очень медленными, как в Индиан-Уэллс, а другие – очень быстрыми, например, в Канаде и в Шанхае. И крытый хард тоже. Мы этого лишились в попытке унифицировать все покрытия.

Когда Роджер еще играл в туре, все было иначе. Была огромная разница между грунтом, открытым и крытым хардом. Сейчас мне этого немного не хватает.

– Вы говорите, что исчезло разнообразие стилей. Какую роль в этом играют мячи? Есть ли у вас любимые мячи этого сезона? Вы бы хотели, чтобы мячи были единообразнее, а смена покрытий более явной?

– Да, мячи – важная тема. Поскольку я в совете игроков, мне было очень интересно больше узнать о мячах. Я общался с производителями.

Dunlop всегда были лучшими мячами, но сейчас стали намного хуже. Мне всегда нравились мячи Penn. Они стали намного медленнее.

Причина в том, что из-за пандемии компании пытались сократить расходы и теперь используют другую резину. Они используют другой материал, из-за чего мячи в среднем на 30-60% медленнее, чем до пандемии.

Мне кажется, это касается не какой-то одной компании: в целом мячи стали намного хуже и медленнее. Они гораздо быстрее теряют свои свойства.

Мне нравились мячи Dunlop, потому что, когда они были новыми, они очень быстро летели, а потом просто увеличивались в размере. Когда они увеличивались, они все равно хорошо летели, потому что воздух не выходил и давление оставалось прежним. Мяч просто распушался.

А сейчас материал не держит воздух. Мяч не просто распушается: в нем резко падает давление.

Вот почему у многих игроков сейчас проблемы с локтями и запястьями. 10-15 лет назад такого не было.

Не знаю, понятно ли я объяснил.

Мне было интересно разобраться в этой теме. У меня нет причин жаловаться. Я вторая ракетка мира. У меня был отличный сезон. Я не жалуюсь из-за результатов. Мне просто кажется, что в долгосрочной перспективе здоровье игроков под угрозой из-за тех мячей, которые мы сейчас используем.

Они напоминают воланчик: первые два-три метра летят очень быстро, а потом замедляются. И ничего не поддерживает скорость полета, пять-шесть лет назад было совсем не так.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Зверева
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