Беккер о сотрудничестве Рыбакиной и Иванишевича: «Тут нам точно не придется переживать за подачу»

Борис Беккер прокомментировал то, что Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной .

«Вау… Очень неожиданно, желаю удачи🍀 моему давнему противнику на корте, а теперь хорошему приятелю! Тут нам точно не придется переживать за подачу», – твитнул Беккер.

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