Беккер о сотрудничестве Рыбакиной и Иванишевича: «Тут нам точно не придется переживать за подачу»
Борис Беккер прокомментировал то, что Горан Иванишевич стал новым тренером Елены Рыбакиной.
«Вау… Очень неожиданно, желаю удачи🍀 моему давнему противнику на корте, а теперь хорошему приятелю! Тут нам точно не придется переживать за подачу», – твитнул Беккер.
Нет победы красивее «Уимблдона» Иванишевича: 10 лет боли, «Телепузики» и последний гейм, который не вынести без слез
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheBorisBecker
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