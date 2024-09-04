Федерер пришел на матчи вечерней сессии US Open

Роджер Федерер пришел на Арену Артура Эша в Нью-Йорке.

Швейцарец посетил оба матча вечерней сессии US Open – четвертьфиналы, в которых Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн , а Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова .

Федерер – последний, кому удалось защитить титул на US Open . Он пятикратный чемпион турнира (2004-2008).