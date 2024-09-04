Федерер пришел на матчи вечерней сессии US Open
Роджер Федерер пришел на Арену Артура Эша в Нью-Йорке.
Швейцарец посетил оба матча вечерней сессии US Open – четвертьфиналы, в которых Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн, а Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова.
Федерер – последний, кому удалось защитить титул на US Open. Он пятикратный чемпион турнира (2004-2008).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @usopen
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