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Федерер пришел на матчи вечерней сессии US Open

Роджер Федерер пришел на Арену Артура Эша в Нью-Йорке.

Швейцарец посетил оба матча вечерней сессии US Open – четвертьфиналы, в которых Арина Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн, а Фрэнсис ТиафуГригора Димитрова.

Федерер – последний, кому удалось защитить титул на US Open. Он пятикратный чемпион турнира (2004-2008).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @usopen
logoРоджер Федерер
фото
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoГригор Димитров
logoФрэнсис Тиафу
logoАрина Соболенко
logoЦиньвэнь Чжэн
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