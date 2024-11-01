Рыбакина в новом сезоне будет работать с Иванишевичем
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина определилась с кандидатурой нового тренера.
В межсезонье она начнет работать Гораном Иванишевичем – чемпионом «Уимблдона»-2001 и экс-тренером Новака Джоковича.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ReemAbulleil
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