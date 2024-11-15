Кириос вернется в тур в Брисбене. Он не играл с июня 2023-го
Ник Кириос сыграет на ATP 250 в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января.
Австралиец за последние два года провел только один матч в июне 2023-го. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
Ранее Кириос объявил, что примет участие в Australian Open-2025.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости