Кириос вернется в тур в Брисбене. Он не играл с июня 2023-го

Ник Кириос сыграет на ATP 250 в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января.

Австралиец за последние два года провел только один матч в июне 2023-го. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.

Ранее Кириос объявил, что примет участие в Australian Open-2025.