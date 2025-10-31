Бублик после победы над Фрицем: «Когда выходишь против четвертого в мире, не ждешь, что выиграешь. Но в игре почувствовал, что он не в идеальном состоянии»

Александр Бублик оценил победу над Тэйлором Фрицем в 1/8 финала турнира в Париже.

Он обыграл четвертую ракетку мира 7:6(5), 6:2 и впервые с апреля 2021-го вышел в четвертьфинал «Мастерса».

«Я сыграл хорошо. Главное – реализовал шансы. Он подарил мне пару мячей, которые обычно кладет в корт, и я этим воспользовался. Так что очень доволен выступлением.

Когда выходишь против игрока, который заканчивает сезон четвертым, не ждешь, что выиграешь. Я просто подумал: «Что я могу сделать?» Могу подавать, держаться в розыгрыше и надеяться на лучшее. Так и сделал. Потом почувствовал, что, может, он не в идеальном состоянии – промахивался с бэкхенда, где обычно стабилен, возможно, просто не чувствовал корт. Не знаю. Но в нужные моменты я сыграл точно и выбрал правильные удары».

О том, что остается вторым после Карлоса Алькараса по количеству титулов в сезоне

«Нет, ну во-первых, нельзя сравнивать меня с Карлосом. Не нужно так неуважительно к нему относиться (улыбается) . Я наблюдаю за ним с тех пор, как он в 16 лет играл на второстепенном корте на Australian Open . Не принижайте его. Но да, конечно, я стал лучше выбирать моменты для ударов. Иначе я бы не побеждал так часто и не держал уровень весь сезон. С апреля я стабильно играю и надеюсь продолжить в том же духе».

О четвертьфинале «Мастерса» в Париже против Алекса де Минаура

«Это вызов. Мы играем против парня, который провел блестящий сезон, уже квалифицировался в Турин и находится в топ-форме. Он может подняться на рекордное место в рейтинге – я смотрел, если выиграет турнир или дойдет до полуфинала, обновит личный рекорд.

У меня цель похожая: хочу подобраться как можно ближе к топ-10 и попаданию на итоговый. А вдруг кто-то снимется – может, поеду запасным», – сказал Бублик в интервью Tennis Channel.