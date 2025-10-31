  • Спортс
  • Хачанов о разгроме от Де Минаура: «Я просто хуже восстановился. Энергии не хватало»
2

Хачанов о разгроме от Де Минаура: «Я просто хуже восстановился. Энергии не хватало»

Карен Хачанов высказался о поражении от Алекса де Минаура в 3-м круге в Париже.

Он уступил австралийцу 2:6, 2:6.

– Тяжелый матч в каком плане? Мы были в равных условиях: оба поздно закончили вчера. Думаю, я просто хуже восстановился – такой вывод. Понятно, что сейчас он стоит выше, может меня обыграть – никаких сомнений в этом нет. Но то, как я себя сегодня чувствовал… Энергии не хватало, [был] не в тайминге, не в ритме. Понимаешь, особенно с таким соперником нужно быть в форме, чтобы играть в то, во что играет он, чтобы можно было переиграть. Если сравнивать с прошлым годом, когда играли в Вене, там все было в обратную сторону.

Вчера мы [с Фонсекой] закончили в 23:45, я лег в три утра. Сейчас конец сезона – думаю, это сказалось.

– Наверное, все же приятно выиграть такой матч с Фонсекой прошлой ночью, особенно на этом этапе сезона, когда энергия уже на исходе? Уровень все еще высокий.

– Да, 100%. Я знаю, на что способен, знаю, какие результаты были в году. Да, ожидал совсем другой концовки сезона, но все равно в Париже выиграл пару матчей.

Сегодня показал далеко не лучший теннис, однако мы люди – матч от матча чувствуем себя по-разному. Сегодня он был лучше меня во многих аспектах. Сейчас вопрос, буду ли играть на следующей неделе. И, в принципе, долгожданный отпуск. В этом году после «Уимблдона» у меня, по сути, его и не было: хотелось отдохнуть с семьей, летал к врачу – это был мой «отдых». Поэтому целый год как такового перерыва не было. Сейчас хочу отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующему сезону.

– Можешь поделиться деталями, как будешь отдыхать и проводить межсезонье?

– У меня сейчас будет недели три или три с половиной [отдыха] – посмотрим, как получится. Понятно, не все три недели буду без физической активности. Да, без тенниса, но поддерживать себя физически буду. Полетим с семьей на Маврикий, потом начну подготовку, прилечу в Санкт-Петербург на выставочный турнир. Потом весь декабрь всей командой будем тренироваться в Дубае, – сказал Хачанов в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
