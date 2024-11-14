Кубок Билли Джин Кинг. 1/8 финала. Богдан играет с Хибино, Кристиан встретится с Шибахарой
В Испании стартовал плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Малага, Испания
13 – 20 ноября 2024
Крытые корты, хард
1/8 финала
Япония – Румыния
Нао Хибино (Япония) – Ана Богдан (Румыния)
Ена Шибахара (Япония) – Жаклин Кристиан (Румыния)
Суко Аояма / Эри Ходзуми (Япония) – Моника Никулеску / Елена Габриэла Рузе (Румыния)
Словакия – США
Испания – Польша
Германия – Великобритания
Опубликовала: Любовь Энина
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