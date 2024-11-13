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Серена Уильямс: «Больше не могу выносить негатив и ложь, поэтому не встаю на весы»

Серена Уильямс поделилась мыслями о негативе.

«Больше не могу выносить негатив и ложь, поэтому не встаю на весы. Понимаете меня?», – твитнула экс-первая ракетка мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @serenawilliams
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