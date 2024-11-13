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Рублев о возможности выйти в финал итогового: «Уже не допускаю мысли, что матч с Руудом будет ключевым»

Андрей Рублев прокомментировал шансы на выход в полуфинал итогового.

Россиянин уступил Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:7(8).

Это было второе поражение россиянина в группе, поэтому теперь для сохранения шансов на выход Рублева в полуфинал Александр Зверев должен обыграть Каспера Рууда.

– Думаю, матч был хорошим. Я немного сдал в конце первого сета, но в остальном, особенно во втором сете, уровень был очень высоким.

Он сегодня играл на своем высшем уровне, даже если мы будем сравнивать со встречей год назад здесь и в этом году в Мадриде. Обычно он часто подает с большим вращением, но сегодня подачи были полностью плоскими и у него был высокий процент попадания первой подачей.

Он играл очень хорошо сегодня, мне нечего сказать. Когда он так играет, его могут остановить только один-два теннисиста (улыбается).

– У вас было 10 невынужденных в первом сете с форхенда. Почему это случилось?

– Эмоции. Когда хочется выиграть, переживаешь, тебя зажимает страх ошибиться. И в итоге на 4:3 банальный гейм был, когда 40:15 было, двойная и простая простая ошибка в пустой корт справа и все. Потом уже немножко расстроился и уже наоборот немного без эмоций был гейм на 5:3, где по сути, просто  проошибался, и все.

Во втором сете собрался и был опять равный уровень игры, где уже я не провалился. И вот чуть-чуть не сложилось. Если возможно, в первом сете не провалился бы тоже был сет как второй.

– Во второй партии вы выиграли 19 очков подряд на своей подаче. Было ощущение, что если зацепиться за тай-брейк, если его выиграть, то возможен перелом в игре?

– Да. И во время [второго] сета был такой момент, когда на 15:30 он укоротил и я угадал, что будет укороченный и догнал. Простой мяч был слева, я ошибся, но здесь ничего нельзя сделать. Дай еще девять таких ситуаций, и я попаду. То же самое, как он с лета на тай-брейке – дай ему еще десять, он все попадет. А в данный момент случилась ошибка. Это часть спорта.

– Интересно, что он тебя сегодня победил, болея, и ты в Мадриде сделал то же самое. Каково выходить на корт, зная, что ты не на сто процентов готов?

– Не знаю. Могу сказать по себе в Мадриде – наверное, да, это помогло, потому что голова ничем не забита, кроме как тем, как чувствовать себя лучше. Такое состояние, что все вылетает из головы, кроме этого. [Думаешь], чтобы лишний раз не двигаться, не шевелиться и отдыхать. Дальше нет никаких ожиданий. Ты такой: «Ну что я могу сделать? Я уже заболел» И в итоге из-за того что ожиданий не было, получилось в Мадриде играть в классный теннис.

– Анализируете ли вы с командой матчи, просматриваете ли какие-то ключевые моменты и делаете какие-то выводы?

– Когда как сейчас складывается, , то такие моменты да, мы анализируем. Когда я сделал от себя все возможное, старался, был в матче до конца, даже если какие-то были моменты, где хотелось психануть, а я себя сдерживал. И еще, когда  соперники в этот день были тоже на своем высоком уровне игры. Стараемся [понять], что не хватило, что еще надо улучшить, чтобы, даже когда они играют хорошо, все равно иметь шансы побеждать.

Когда в матче сносит крышу, то там о теннисе мало можно сказать (смеется). Там вначале [надо] научиться эмоционально себя на корте вести правильно. И уже дальше говорить о теннисе. Поэтому, когда такие матчи случаются, то о теннисе нет, не говорим.

– Возможна ситуация, при которой игра с Руудом будет для тебя что-то решать. С тех пор, как ты проиграл ему здесь два года назад полуфинале, соотношение сил изменилось? Чувствуешь ли какую-то уверенность?

– Сейчас да, уверенность чувствую. Но не знаю, я не допускаю уже мысли такой... Если бы получилось выиграть у Алькараса, то да, допускал бы, что с Руудом матч будет ключевым. Сейчас не знаю, пока что просто отпустил.

Единственное, чему я рад – по сравнению с прошлым годом реально сделал все, что мог. Я боролся, старался два матча. Они показали классный уровень игры.

В том году я просто провалился – как чуть что что-то не так было, то я сразу все, по сути сдался. Во всех трех матчах. И даже тот матч в том году, когда играл с Алькарасом, я проиграл намного легче. Он не так сегодня играл (смеется). Так бывает.

– Ты заболел тогда.

– Да я точно не из-за болезни [так проиграл] (смеется).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Рублева
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