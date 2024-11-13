Алькарас после победы над Рублевым на итоговом: «Старался забыть, что плохо себя чувствую. Я хорошо справился и удивил себя»
Испанец выиграл матч группового этапа со счетом 6:3, 7:6(8).
– Я мог бы играть лучше, но последнюю неделю я страдаю от проблем со здоровьем. Сегодня почувствовал, что мне становится лучше. Мне было достаточно нормально, чтобы я смог играть.
В первом матче я много думал том, что болею и не могу сражаться. Сегодня хотелось выйти на корт и просто показать теннис высокого уровня, постараться сделать болельщиков счастливыми. Потому что когда я ушел с корта после первого матча, я чувствовал, что я не порадовал зрителей и не играл в хороший теннис. Я постарался сделать это сегодня – думаю, мой теннис был очень хорошим.
– Учитывая, что вы не чувствовали себя на 100%, вы удивили сами себя?
– Да, очень. Я был удивлен тем, как играл на задней линии и подавал. Я был очень спокоен – старался сконцентрироваться на игре и забыть, что плохо себя чувствую, все такое. Как только выходишь на корт, забываешь обо всех проблемах, которые есть вне корта. Стараешься направить внимание на то, насколько хорошо бьешь форхенды и бэкхенды и на создание хорошего плана игры. Думаю, я хорошо справился и удивил себя.
В последних матчах не получалось хорошо укорачивать, и я думал: «Что происходит?» Мой стиль и игра построена на них и на том, что я наслаждаюсь своим теннисом. Так что сегодня я постарался это сделать.
Еще я хорошо бегал и играл на задней линии. У меня было несколько сценариев – на случай, если бы у меня это не получалось. Но я очень рад, что удалось выполнить план А.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий