Рублев сохранит шансы на полуфинал итогового, только если Зверев обыграет Рууда

Андрей Рублев проиграл второй матч группового этапа итогового турнира ATP. Он проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:7(8).

Теперь Рублев сохранит шансы на выход в полуфинал только в случае, если Александр Зверев в вечерней сессии победит Каспера Рууда.