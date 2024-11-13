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Рублев сохранит шансы на полуфинал итогового, только если Зверев обыграет Рууда

Андрей Рублев проиграл второй матч группового этапа итогового турнира ATP. Он проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 6:7(8).

Теперь Рублев сохранит шансы на выход в полуфинал только в случае, если Александр Зверев в вечерней сессии победит Каспера Рууда.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoАндрей Рублев
logoКаспер Рууд
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