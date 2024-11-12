Рублев о поражении от Зверева: «По сути, я сыграл плохо шесть мячей. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал»

Андрей Рублев высказался о поражении от Александра Зверева на итоговом турнире.

Рублев проиграл 4:6, 4:6.

– Казалось, что равный матч, что до первого брейка ты играл лучше. Откуда случились эти два проигранных гейма на своей?

– В первом сете на гейме, где меня брейканули, было два долгих очка, не успел отдышаться, плюс чуть зажало. Так сложилось. Бывает такое. Я сыграл ободом, попал в аут. А бывало, что 15:15 на его подаче, он попал ободом и попал в линию. В следующем матче может случиться наоборот. Часть игры. По сути, я сыграл плохо шесть мячей: три в одном гейме, три – во втором. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал. Без этого никуда.

– С точки зрения тактики встреча с Алькарасом будет отличаться от победного матча с ним в Мадриде?

– Здесь тактики никакой нет. Все не имеет значения. Кто первый ударил в сторону, тот молодец. В Мадриде на грунте тактика как раз имела значение. Как ты делаешь первый удар, как принимаешь, как открываешь себе корт, выбиваешь. Здесь, по сути, если плотно сыграл в центр, этого достаточно. Наверное, кто первый будет бить агрессивно, будет лучше себя ощущать. Ну и психология. Это самое важное, – цитирует Рублева «Чемпионат».