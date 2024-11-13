Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг перенесен на пятницу из-за погоды в Малаге

Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг в Малаге перенесен с 19:00 (мск) среды на 12:00 пятницы.

Начало отложили из-за неблагоприятной погоды в Малаге, где ожидается сильный дождь. «Решение было принято на основании указаний органов власти для обеспечения здоровья и безопасности всех участников и посетителей», – сообщают организаторы.

Первоначально турнир должен был пройти с 13 по 20 ноября на закрытых кортах.