  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг перенесен на пятницу из-за погоды в Малаге
0

Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг перенесен на пятницу из-за погоды в Малаге

Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг в Малаге перенесен с 19:00 (мск) среды на 12:00 пятницы.

Начало отложили из-за неблагоприятной погоды в Малаге, где ожидается сильный дождь. «Решение было принято на основании указаний органов власти для обеспечения здоровья и безопасности всех участников и посетителей», – сообщают организаторы.

 Первоначально турнир должен был пройти с 13 по 20 ноября на закрытых кортах.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BJKCup
logoсборная Испании
logoКубок Билли Джин Кинг
logoWTA
logoсборная Польши
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
31 октября, 12:10
Осака досрочно завершила сезон и не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг
621 октября, 15:14
Бенчич может вернуться из декрета к финалу Кубка Билли Джин Кинг
316 сентября, 15:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фриц о допинг-деле Синнера: «У меня нет никакой информации – как и у всех остальных»
137 минут назад
Фриц о мячах в туре: «Некоторые из них очень мягкие и медленные – как детские»
1сегодня, 08:45
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев встретится с Алькарасом, Зверев – с Руудом
671сегодня, 07:23
Берреттини будет работать с бывшим фитнес-тренером Синнера (Corriere della Sera)
10сегодня, 07:02
Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым
17вчера, 21:35
Де Минаур о поражении от Медведева: «Сегодня он был намного агрессивнее, чем в последних матчах. Он чувствовал себя уверенно»
1вчера, 21:11
Медведев о том, стал ли меньше играть в PlayStation c рождением дочери: «Мне кажется, нет. Но в следующем году собираюсь поменьше»
1вчера, 19:44
«Ему комфортно, он боится меняться». Сафина – о проблемах Рублева
4вчера, 18:47
Медведев о словах Зверева про качество мячей: «Если Саша говорит правду, то просто возьмите лучший материал»
7вчера, 17:49
Синнер о реакции родителей на вручение кубка первой ракетки мира по итогам года: «Мне передали, что мама плакала, это очень мило»
2вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-баскетболистка с самыми длинными ногами в мире и чемпионка Европы Екатерина Лисина побывала на стриме Кай Сената
1сегодня, 09:27Видео
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
2вчера, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00