Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг перенесен на пятницу из-за погоды в Малаге
Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг в Малаге перенесен с 19:00 (мск) среды на 12:00 пятницы.
Начало отложили из-за неблагоприятной погоды в Малаге, где ожидается сильный дождь. «Решение было принято на основании указаний органов власти для обеспечения здоровья и безопасности всех участников и посетителей», – сообщают организаторы.
Первоначально турнир должен был пройти с 13 по 20 ноября на закрытых кортах.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BJKCup
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