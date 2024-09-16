Бенчич может вернуться из декрета к финалу Кубка Билли Джин Кинг

Белинда Бенчич рассказала о планах по возвращению в тур. Швейцарка родила дочь 23 апреля.

«Было ясно, что я вернусь. Мне 27, я чувствую себя хорошо, у меня впереди еще несколько хороших лет в туре. Я очень довольна тем, как все идет.

Цель – сыграть на Кубке Билли Джин Кинг в ноябре. Игра в теннис как езда на велосипеде – разучиться невозможно. Но мне надо прийти в форму, я все еще кормлю грудью, это стоит учитывать. Мартин (Хромкович, отец ребенка и тренер по физподготовке – Спортс’‘) корректирует мой фитнес-план, организм чувствует себя хорошо.

Еще одна моя цель – выиграть «Большой шлем» (смеется) ».

Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября