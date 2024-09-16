Бенчич может вернуться из декрета к финалу Кубка Билли Джин Кинг
Белинда Бенчич рассказала о планах по возвращению в тур. Швейцарка родила дочь 23 апреля.
«Было ясно, что я вернусь. Мне 27, я чувствую себя хорошо, у меня впереди еще несколько хороших лет в туре. Я очень довольна тем, как все идет.
Цель – сыграть на Кубке Билли Джин Кинг в ноябре. Игра в теннис как езда на велосипеде – разучиться невозможно. Но мне надо прийти в форму, я все еще кормлю грудью, это стоит учитывать. Мартин (Хромкович, отец ребенка и тренер по физподготовке – Спортс’‘) корректирует мой фитнес-план, организм чувствует себя хорошо.
Еще одна моя цель – выиграть «Большой шлем» (смеется)».
Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Blick
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости