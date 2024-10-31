Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

Джессика Пегула не сыграет в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

14 ноября США встретятся со Словакией. Пегулу заменит Эшлин Крюгер.

Итоговый турнир закончится 9 ноября. Пегула попала в группу с Игой Швентек, Коко Гауфф и Барборой Крейчиковой.