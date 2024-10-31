Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Джессика Пегула не сыграет в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
14 ноября США встретятся со Словакией. Пегулу заменит Эшлин Крюгер.
Итоговый турнир закончится 9 ноября. Пегула попала в группу с Игой Швентек, Коко Гауфф и Барборой Крейчиковой.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BJKCup
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости