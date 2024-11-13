Фриц о допинг-деле Синнера: «У меня нет никакой информации – как и у всех остальных»

Тэйлор Фриц прокомментировал допинг-скандал Янника Синнера.

– Считаете ли вы, что решение по делу Янника должно появиться раньше Australian Open? Что вы в целом думаете об этой ситуации и хронологии?

– У меня нет никакого представления об этом, так что... Не могу сказать, думаю ли я, что они должны принять это решение. Понятия не имею, сколько это должно занимать времени.

Я не знаю. Я думаю, что все довольно просто. Все вышло наружу, он все обсудил.

Все так же, как я и сказал на US Open: это одна из тех ситуаций, где мое мнение мало что значит. Поэтому оно такое же, как и у всех. У меня нет никакой информации – как и у всех остальных. Все детали знают только Янник и его команда, так что...

Думаю, будет какое-то расследование или что-то такое. Так что у меня нет какого-то мнения, потому что я не знаю, что происходит и будет происходить.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?