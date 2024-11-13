  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц о допинг-деле Синнера: «У меня нет никакой информации – как и у всех остальных»
1

Фриц о допинг-деле Синнера: «У меня нет никакой информации – как и у всех остальных»

Тэйлор Фриц прокомментировал допинг-скандал Янника Синнера.

– Считаете ли вы, что решение по делу Янника должно появиться раньше Australian Open? Что вы в целом думаете об этой ситуации и хронологии?

– У меня нет никакого представления об этом, так что... Не могу сказать, думаю ли я, что они должны принять это решение. Понятия не имею, сколько это должно занимать времени.

Я не знаю. Я думаю, что все довольно просто. Все вышло наружу, он все обсудил.

Все так же, как я и сказал на US Open: это одна из тех ситуаций, где мое мнение мало что значит. Поэтому оно такое же, как и у всех. У меня нет никакой информации – как и у всех остальных. Все детали знают только Янник и его команда, так что...

Думаю, будет какое-то расследование или что-то такое. Так что у меня нет какого-то мнения, потому что я не знаю, что происходит и будет происходить.

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Фрица
logoдопинг
logoATP
logoWADA
logoТэйлор Фриц
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым
17вчера, 21:35
Де Минаур о допинговом деле Синнера: «Даже несмотря на то, что он уже семь раз надирал мне задницу, он отличный парень»
1711 ноября, 14:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Матч между Испанией и Польшей на Кубке Билли Джин Кинг перенесен на пятницу из-за погоды в Малаге
20 минут назад
Фриц о мячах в туре: «Некоторые из них очень мягкие и медленные – как детские»
1сегодня, 08:45
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев встретится с Алькарасом, Зверев – с Руудом
671сегодня, 07:23
Берреттини будет работать с бывшим фитнес-тренером Синнера (Corriere della Sera)
10сегодня, 07:02
Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым
17вчера, 21:35
Де Минаур о поражении от Медведева: «Сегодня он был намного агрессивнее, чем в последних матчах. Он чувствовал себя уверенно»
1вчера, 21:11
Медведев о том, стал ли меньше играть в PlayStation c рождением дочери: «Мне кажется, нет. Но в следующем году собираюсь поменьше»
1вчера, 19:44
«Ему комфортно, он боится меняться». Сафина – о проблемах Рублева
4вчера, 18:47
Медведев о словах Зверева про качество мячей: «Если Саша говорит правду, то просто возьмите лучший материал»
7вчера, 17:49
Синнер о реакции родителей на вручение кубка первой ракетки мира по итогам года: «Мне передали, что мама плакала, это очень мило»
2вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-баскетболистка с самыми длинными ногами в мире и чемпионка Европы Екатерина Лисина побывала на стриме Кай Сената
1сегодня, 09:27Видео
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
2вчера, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00