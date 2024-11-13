Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым
Янник Синнер обыграл Тэйлора Фрица на групповом этапе итогового турнира – 6:4, 6:4.
Это 67-я победа Синнера в нынешнем сезоне (при шести поражениях). Теперь итальянец делит с Александром Зверевым первое место по количеству побед в 2024-м.
Синнер практически гарантировал себе выход в полуфинал. В третьем туре групповой стадии он сыграет с Даниилом Медведевым (7:7 в личке).
Опубликовал: Кирилл Куценко
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