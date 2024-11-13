Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым

Янник Синнер обыграл Тэйлора Фрица на групповом этапе итогового турнира – 6:4, 6:4.

Это 67-я победа Синнера в нынешнем сезоне (при шести поражениях). Теперь итальянец делит с Александром Зверевым первое место по количеству побед в 2024-м.

Синнер практически гарантировал себе выход в полуфинал. В третьем туре групповой стадии он сыграет с Даниилом Медведевым (7:7 в личке).