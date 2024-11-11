Де Минаур о допинговом деле Синнера: «Даже несмотря на то, что он уже семь раз надирал мне задницу, он отличный парень»

Алекс де Минаур высказался о затянувшемся разбирательстве по допинговому делу Янника Синнера .

– Знаю, что это сложный вопрос, но как вы считаете, должны ли принять итоговое решение по делу Синнера до Australian Open? Вы удивлены тому, как долго все это тянется?

– Если честно, я просто теннисист. Я никак не связан с этими решениями. Уверен, все случится так, как должно.

Что касается Янника, могу сказать то, что знаю о нем как о человеке. Даже несмотря на то, что он уже семь раз надирал мне задницу (на самом деле – восемь – Спортс’’), он отличный парень. Мы разделили много моментов на корте вместе. Я очень уважаю его и его команду.

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