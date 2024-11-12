  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о том, что сыграл в Меце один матч: «Джокович в этот день снялся с итогового, но люди пришли посмотреть, и я мог хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию»
0

Рублев о том, что сыграл в Меце один матч: «Джокович в этот день снялся с итогового, но люди пришли посмотреть, и я мог хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию»

Андрей Рублев отреагировал на критику Лоренцо Сонего, которого обыграл в Меце.

– Вопрос про ситуацию в Меце и комментарий Сонего о том, что ты его обыграл, а потом снялся и вроде как поступил некрасиво. Что ты можешь на это ответить?

– Я понимаю его и понимаю, что с его стороны, наверное, это [выглядит] некрасиво, но все относительно, с какой стороны посмотреть.

Я приехал на турнир, чтобы попасть в Турин. И он это понимает тоже, и организатор турнира это понимает. Когда пошли слухи, что Джокович, возможно, снимется [с итогового турнира], то вся наша троица, между кем была борьба за Турин, все ждали решения Новака: будет оно, не будет, нужно будет играть, не нужно будет. Все турниры были также в курсе. И, понятное дело, я думаю, игроки тоже были в курсе.

Если бы он снялся раньше, то мы бы даже не играли Мец, но прошел один день – он не снялся, прошел второй день – он не снялся. И вот во вторник меня уже поставили играть, и он в этот день снялся. Я уже на турнире, меня поставили, да, он снялся, но люди пришли посмотреть, и, наоборот, [я могу] хотя бы сыграть матч, чтобы хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию с Турином, что с этим турниром так получилось, вся эта ситуация некрасивая. [Я могу] хотя бы сыграть матч, а дальше, если выиграю, уже выбора нет.

Все понимают ситуацию, все к этому нормально относятся. Я думаю, если бы он был на моем месте, было бы тоже самое, и он тогда бы не так об этом говорил.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал «Гейм Сет Макс»
logoATP
logoMoselle Open
logoATP Finals
logoАндрей Рублев
logoЛоренцо Сонего
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рублев о поражении от Зверева: «По сути, я сыграл плохо шесть мячей. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал»
5сегодня, 06:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хачанов показал, как отдыхает вместе с семьей
32 минуты назадФото
Александр Зверев: «В долгосрочной перспективе здоровье игроков под угрозой из-за тех мячей, которые мы сейчас используем»
4сегодня, 07:44
Рублев о поражении от Зверева: «По сути, я сыграл плохо шесть мячей. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал»
5сегодня, 06:41
Зверев в матче с Рублевым одержал 50-ю победу в карьере над топ-10
8вчера, 21:27
Рууд о том, что Надаль завершит карьеру на следующей неделе: «Я не поеду в Малагу. Хватит с меня тенниса в этом году»
7вчера, 21:16
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев проиграл Звереву, Алькарас – Рууду
469вчера, 21:11
Синнер получил кубок первой ракетки мира по итогам сезона
12вчера, 20:39Фото
Алькарас о словах Медведева про накопившуюся усталость: «Осмелюсь сказать, что все игроки устали морально. Если кто-то говорит, что он свеж, он врет»
11вчера, 19:59
Алькарас о проблемах со здоровьем: «За несколько дней до приезда в Турин я заболел дома. Сегодня почувствовал себя плохо»
7вчера, 19:12
Итоговый турнир ATP с 2026-го будет проходить в Милане (Il Sole 24 Ore)
5вчера, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14