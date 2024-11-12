Рублев о том, что сыграл в Меце один матч: «Джокович в этот день снялся с итогового, но люди пришли посмотреть, и я мог хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию»

Андрей Рублев отреагировал на критику Лоренцо Сонего, которого обыграл в Меце.

– Вопрос про ситуацию в Меце и комментарий Сонего о том, что ты его обыграл, а потом снялся и вроде как поступил некрасиво. Что ты можешь на это ответить?

– Я понимаю его и понимаю, что с его стороны, наверное, это [выглядит] некрасиво, но все относительно, с какой стороны посмотреть.

Я приехал на турнир, чтобы попасть в Турин. И он это понимает тоже, и организатор турнира это понимает. Когда пошли слухи, что Джокович, возможно, снимется [с итогового турнира], то вся наша троица, между кем была борьба за Турин, все ждали решения Новака: будет оно, не будет, нужно будет играть, не нужно будет. Все турниры были также в курсе. И, понятное дело, я думаю, игроки тоже были в курсе.

Если бы он снялся раньше, то мы бы даже не играли Мец, но прошел один день – он не снялся, прошел второй день – он не снялся. И вот во вторник меня уже поставили играть, и он в этот день снялся. Я уже на турнире, меня поставили, да, он снялся, но люди пришли посмотреть, и, наоборот, [я могу] хотя бы сыграть матч, чтобы хоть как-то компенсировать всю эту ситуацию с Турином, что с этим турниром так получилось, вся эта ситуация некрасивая. [Я могу] хотя бы сыграть матч, а дальше, если выиграю, уже выбора нет.

Все понимают ситуацию, все к этому нормально относятся. Я думаю, если бы он был на моем месте, было бы тоже самое, и он тогда бы не так об этом говорил.