Кафельников о выгорании Медведева: «Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться»

Евгений Кафельников высказался о проблемах в игре и настрое Даниила Медведева.

В первом матче итогового Медведев уступил Тэйлору Фрицу 4:6, 3:6.

– Может быть, Медведеву стоить взять паузу и перезагрузиться?

– У каждого это происходит индивидуально. Наверное, это один из вариантов. Вероятно, есть мотивационные проблемы. Все зависит от самого Даниила.

– Не настораживает, что лучший теннисист России оказался в такой психологической яме?

– Настораживает это самого Даниила. Он сам видит, что проблема серьезная, пытается из нее выйти. Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться, – сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных