Кафельников о выгорании Медведева: «Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться»
Евгений Кафельников высказался о проблемах в игре и настрое Даниила Медведева.
В первом матче итогового Медведев уступил Тэйлору Фрицу 4:6, 3:6.
– Может быть, Медведеву стоить взять паузу и перезагрузиться?
– У каждого это происходит индивидуально. Наверное, это один из вариантов. Вероятно, есть мотивационные проблемы. Все зависит от самого Даниила.
– Не настораживает, что лучший теннисист России оказался в такой психологической яме?
– Настораживает это самого Даниила. Он сам видит, что проблема серьезная, пытается из нее выйти. Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться, – сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».
Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости