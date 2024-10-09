Эрика Андреева о победе над Миррой в Ухане: «Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро»
Эрика Андреева прокомментировала победу над своей сестрой Миррой в Ухане.
Она победила 6:3, 6:1 и впервые вышла в 1/8 финала на уровне WTA 1000.
«Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад – когда мы были совсем маленькими. Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией.
Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро», – сказала Эрика в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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