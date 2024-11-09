Тренер Циньвэнь Чжэн: «Не думаю, что она сейчас на пике возможностей. Она показывает 60% от максимума»

Тренер Циньвэнь Чжэн Пере Риба рассказал о ее потенциале.

«Если она продолжит в том же духе, то титул «Большого шлема» будет реален. Конечно, я оптимистичен, и такие цели всегда сложные. Она может и не выиграть его, потому что многие игроки идут к той же цели, но у нее будет игра, физическая подготовка и все то, на что она способна.

Сейчас есть три, четыре, пять теннисисток, которые они могут побороться за первую строчку рейтинга вместе с Игой Швентек и Ариной Соболенко, если будут правильно работать. Особенно хороши молодые спортсменки. И я очень уверен в Циньвэнь, потому что у нее есть приемы и оружия, и с каждым месяцем она становится сильнее.

Не думаю, что она сейчас на пике возможностей. Она показывает 60% от максимума. Это придает мне уверенности в том, что когда-то она будет сражаться за первую строчку рейтинга. Я очень в это верю».

Королева Циньвэнь – в финале итогового и топ-5 рейтинга. За полгода она улучшила в игре все