Королева Циньвэнь – в финале итогового и топ-5 рейтинга. За полгода она улучшила в игре все

Циньвэнь Чжэн в этом году впервые выступает на итоговом турнире – и уже вышла в финал, обыграв чемпионку «Уимблдона» Барбору Крейчикову.

Королева Циньвэнь, начавшая год финалом на Australian Open, во второй половине сезона вообще разрывает – три титула (включая Олимпиаду), 31 победа в 36 матчах. При этом три и из пяти поражений она потерпела от Арины Соболенко – лучшей теннисистки мира. По результатам итогового Чжэн дебютирует в топ-5 рейтинга.

Создатель статистического сайта Tennis Abstract Джеф Сакмэн проанализировал данные с матчей китаянки , чтобы найти причины ее прогресса.

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● Как написал Сакмэн, «она просто стала лучше во всем».

● Долгое время проблемой Циньвэнь Чжэн была подача – первым мячом она подает классно, но часто не попадает, а на втором мяче продуктивность у нее была на уровне низа топ-50.

● После «Уимблдона» китаянка улучшила все показатели на подаче. Процент попадания первым мячом вырос на 2,3%, процент выигрыша на первой подаче – на 1,6%, на втором – на 2,4%.

● В целом на подаче она стала выигрывать 63,3% мячей – на 2,7% больше, чем в первой половине. В 2024-м этот показатель выше только у Иги Швентек.

● На приеме она стала выигрывать 45,9% мячей – на 3% больше, чем в первой половине сезона. И это несмотря на то, что покрытия во второй части года быстрее, чем в начале.

● Резюмируя прогресс Чжэн на подаче и приеме, Сакмэн пишет: «Если коротко, у Чжэн были слабые места, а теперь их нет».

● Еще Сакмэн проанализировал 77 матчей Чжэн на предмет соотношения виннерсов и невынужденных ошибок.

● Если брать 58 матчей до и включая «Уимблдон»-2024, то оно было 0,88 – 16,9% очков Чжэн завершала виннерсом, а 19,2% невынужденной ошибкой.

● А вот после «Уимблдона» у Чжэн виннерсы в 19,3% очков и невынужденных – в 17% очков. Соотношение – 1,14. И это при том, что, по мнению экспертов, в женском туре для победы достаточно соотношения 0,85.

● В этом сезоне в туре только одна теннисистка, у которой соотношение лучше – Арина Соболенко.

● Тут еще нужно учитывать, что во второй половине сезона у Сакмэна были данные для 4 из 5 поражений Чжэн, но только для 14 из 30 побед. Поэтому есть вероятность, что в целом соотношение у нее еще лучше.

● Чжэн мощно прибавила и в игре слева. Для ее оценки Сакмэн ввел показатель «потенциал бэкхенда» – который учитывает, как часто удар становится завершающим в розыгрыше и как часто он готовит завершающий удар. Так вот, потенциал бэкхенда Чжэн в 2024-м вырос в 5 раз. Из нейтрального удара ее бэкхенд превратился в атакующий.

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За титул на итоговом Чжэн сыграет с Коко Гауфф – которой она проиграла в Риме, выиграв всего 44% очков и попав первым мячом всего в 41% случаев. Если она улучшит эти показатели, матч должен получиться очень интересным.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Katelyn Mulcahy/Getty Images for WTA