Тренер Циньвэнь Чжэн о ее успехах: «Она отлично выступает, упорно тренируется. Но для меня главное то, что она не теряет голову»

Тренер Циньвэнь Чжэн сказал, что считает главным в ее отношении к работе.

«Она отлично выступает, упорно тренируется, пока что я могу сказать только хорошее.

Но для меня главное то, что она не теряет голову. Когда добиваешься таких результатов, проводишь лучший сезон в жизни, выигрываешь турниры WTA 250 и 500, выходишь в финал на «тысячнике», завоевываешь золотую медаль, выходишь в финал турнира «Большого шлема», стоишь в топ-10, легко зациклиться на похвале, на словах, что ты лучшая, на сравнениях с Ли На.

Но я говорю ей: сейчас наступил момент, когда самое сложное – это не терять голову и продолжать делать то, что делаешь. Помни, как все начиналось, и продолжай идти вперед. Ведь это так легко забыть. Но пока она все понимает».

Также Пере Риба высказался о вспыльчивости китаянки на корте.

«Когда получше ее узнаешь – потому что без этого никак, – понимаешь, что она потрясающий человек, у нее доброе сердце. Но, конечно, когда она выходит на корт, мы с ней часто спорим, потому что она очень амбициозна и я тоже хочу, чтобы она добилась успеха. Ее характер помогает ей быть очень хорошей теннисисткой. Но иногда ей нужно контролировать эмоции, а она еще очень молода. Но, несомненно, она потрясающий человек.

Периодически так себя ведут все игроки, потому что все хотят побеждать. Она так молода, и эти мелочи, которые иногда замечают люди, – ерунда. Потому что на самом деле она замечательный человек».

Королева Циньвэнь – в финале итогового и топ-5 рейтинга. За полгода она улучшила в игре все