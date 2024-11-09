Чжэн и Гауфф проведут самый молодой финал итогового с 2004-го
Чжэн и Гауфф проведут самый молодой финал итогового с 2004-го.
В финале итогового турнира WTA 20-летняя Коко Гауфф сыграет с 22-летней Циньвэнь Чжэн.
Их суммарный возраст составляет 42 года и 271 день. Это будет самый молодой финал женского итогового с 2004 года. Тогда Мария Шарапова обыграла Серену Уильямс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @Tennis
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