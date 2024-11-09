Чжэн и Гауфф проведут самый молодой финал итогового с 2004-го.

В финале итогового турнира WTA 20-летняя Коко Гауфф сыграет с 22-летней Циньвэнь Чжэн .

Их суммарный возраст составляет 42 года и 271 день. Это будет самый молодой финал женского итогового с 2004 года. Тогда Мария Шарапова обыграла Серену Уильямс .