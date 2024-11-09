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Тренер Синнера: «Суперспособность Янника в том, что он не боится развиваться. Он готов проиграть пару матчей, но привнести в игру что-то новое»

Тренер Янника Синнера проанализировал совместную работу и поделился планами.

– Вы работаете с Синнером два с половиной года. Вы поняли, в чем его главный талант?

– В умении обрабатывать информацию и применять ее на практике. В умении быстро учиться. Есть консервативные игроки, которые не любят менять свой теннис, боясь сделать шаг назад. Янник, напротив, готов проиграть пару матчей, но привнести в игру что-то новое. Поверьте, в нашей среде это редкость. Его суперспособность в том, что он не боится развиваться. Сегодня он может играть пятью-шестью разными способами: может выиграть очко подачей, у сетки, на линии и за задней линией, может сыграть дропшотом, слайсом, бэкхендом. Он не просто умеет мощно бить по мячу – он знает, как делать это с умом.

– В 2025-м у него будет такой же календарь?

– Кое-что мы изменим. В этом году переход на грунт после Майами был слишком резким, теперь мы лучше подготовимся, чтобы снизить риск травм. В приоритете по-прежнему будут «Шлемы». ATP не облегчает нам жизнь, продлевая часть «Мастерсов» до двух недель. Поэтому не так-то просто отдохнуть, мы будем выбирать. Кроме того, Янник должен завершить свое физическое развитие. Надо сказать, он очень доверяет мне и Симоне Ваньоцци.

– Кто предложил поехать в Саудовскую Аравию?

– Когда Янник сказал, что поехал в Эр-Рияд не ради денег, его неправильно поняли. Или, может, он плохо объяснил. Суть в том, что он никогда не играл выставочные турниры: он всегда был сосредоточен на прогрессе. Он четко расставил приоритеты. Потом поступило предложение от «Шлема шести королей», где планировалось участие шести лучших игроков мира и большой призовой фонд. Мы посоветовались всей командой и решили: почему нет? И он согласился, – сказал Даррен Кейхилл.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere della Sera
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logoЯнник Синнер
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