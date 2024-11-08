Шаповалов впервые с октября 2022-го вышел в финал ATP. Он отдал три гейма Лехечке в его день рождения

78-я ракетка мира Денис Шаповалов победил №31 Иржи Лехечку в полуфинале в Белграде – 6:2, 6:1. Сегодня Лехечке исполнилось 23 года.

Шаповалов вышел в финал турнира ATP впервые с октября 2022-го. Также он впервые с января 2022-го выиграл шесть матчей подряд (с учетом квалификации в Белграде).

За титул канадец сыграет с Хамадом Медьедовичем или Ласло Дьере.