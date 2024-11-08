Шаповалов впервые с октября 2022-го вышел в финал ATP. Он отдал три гейма Лехечке в его день рождения
78-я ракетка мира Денис Шаповалов победил №31 Иржи Лехечку в полуфинале в Белграде – 6:2, 6:1. Сегодня Лехечке исполнилось 23 года.
Шаповалов вышел в финал турнира ATP впервые с октября 2022-го. Также он впервые с января 2022-го выиграл шесть матчей подряд (с учетом квалификации в Белграде).
За титул канадец сыграет с Хамадом Медьедовичем или Ласло Дьере.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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