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Хуберт Хуркач: «2024-й испытал меня и мою команду. А еще открыл мне новое понимание смысла жизни»

Хуберт Хуркач подвел итоги сезона.

Он завершит год 16-й ракеткой мира.

«2024-й принес немало побед и сложностей. Он испытал меня и мою команду и показал, что требуется, чтобы продолжать двигаться вперед. А еще он открыл мне новое понимание смысла жизни. Я готов вернуться сильнее, лучше, выносливее и наслаждаться процессом! Поехали! 💪» – твитнул Хуркач.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @HubertHurkacz
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