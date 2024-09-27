Хуркач не будет защищать титул в Шанхае и выпадет из топ-10

Хуберт Хуркач снялся с «Мастерса» в Шанхае, который пройдет 2-13 октября.

Поляк – действующий чемпион, у него сгорит 1000 очков. По итогам турнира он выпадет из топ-10. Его место в сетке займет Кристофер О’Коннелл.