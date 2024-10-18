Швентек, Рыбакина, Зверев и Фриц сыграют на United Cup-2025
Объявлены составы 16 команд на United Cup-2025, который пройдет с 27 декабря по 5 января.
В команды заявились пять теннисисток топ-10:
Ига Швентек (Польша);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Жасмин Паолини (Италия);
Циньвэнь Чжэн (Китай);
Даниэль Коллинс (США).
Кроме того, сыграть планируют восемь представителей топ-20 ATP:
Александр Зверев (Германия);
Тэйлор Фриц (США);
Каспер Рууд (Норвегия);
Алекс де Минаур (Австралия);
Хуберт Хуркач (Польша);
Стефанос Циципас (Греция);
Юго Эмбер (Франция);
Джек Дрэйпер (Великобритания).
В сборную Швейцарии заявлена Белинда Бенчич, которая в конце этого сезона вернется после декрета.
Еще две команды-участницы определятся позднее. Жеребьевка пройдет 21 октября, сборные поделят на шесть групп.
Полностью составы команд можно посмотреть здесь.
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