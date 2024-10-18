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Швентек, Рыбакина, Зверев и Фриц сыграют на United Cup-2025

Объявлены составы 16 команд на United Cup-2025, который пройдет с 27 декабря по 5 января.

В команды заявились пять теннисисток топ-10:

Кроме того, сыграть планируют восемь представителей топ-20 ATP:

В сборную Швейцарии заявлена Белинда Бенчич, которая в конце этого сезона вернется после декрета.

Еще две команды-участницы определятся позднее. Жеребьевка пройдет 21 октября, сборные поделят на шесть групп.

Полностью составы команд можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: unitedcup.com
logoATP
logoWTA
logoБелинда Бенчич
logoАлександр Зверев
logoДаниэль Коллинс
logoТэйлор Фриц
logoАлекс де Минаур
logoХуберт Хуркач
logoКаспер Рууд
logoЕлена Рыбакина
logoСтефанос Циципас
logoЮго Эмбер
logoИга Швентек
logoЖасмин Паолини
logoДжек Дрэйпер
logoЦиньвэнь Чжэн
logoUnited Cup
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