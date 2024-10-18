Швентек, Рыбакина, Зверев и Фриц сыграют на United Cup-2025

Объявлены составы 16 команд на United Cup-2025, который пройдет с 27 декабря по 5 января.

В команды заявились пять теннисисток топ-10:

Кроме того, сыграть планируют восемь представителей топ-20 ATP :

В сборную Швейцарии заявлена Белинда Бенчич , которая в конце этого сезона вернется после декрета.

Еще две команды-участницы определятся позднее. Жеребьевка пройдет 21 октября, сборные поделят на шесть групп.

Полностью составы команд можно посмотреть здесь .