Стефанос Циципас: «Если ставилась цель разгрузить календарь, то продление каждого «Мастерса» до двух недель – это шаг назад»

Энди Роддик и Стефанос Циципас раскритиковали двухнедельные «Мастерсы».

Роддик высказался в своем подкасте: «Двухнедельные «Мастерсы» – это так глупо. Это просто идиотизм. Худшее решение. Я их ненавижу. Больше людей травмируется, потому что нет свободных недель, чтобы потренироваться и укрепить свое тело. Если ты играешь каждый день, ты не можешь интенсивно готовиться. Об этом говорят игроки. Отзывы были дерьмовыми. Возможно, не стоило вводить на долгий срок то, что еще не проверено. А Париж был великолепен. Он продлился всего неделю, и это было потрясающе.

Они такие: «Мы стараемся немного освободить календарь. И что же мы сделаем? Превратим «Мастерсы» в двухнедельные!» О, это наверняка улучшит календарь.

Поступки говорят громче слов. На самом деле им насрать на продолжительность календаря».

Стефанос Циципас ответил ему в твиттере: «Двухнедельные «Мастерсы» оказались тягомотиной. Качество упало. У игроков нет необходимого времени на восстановление и интенсивную работу вне корта.

Иронично, что ATP перешла на этот формат, не зная, пойдет ли он на пользу календарю и качеству игры. Париж продлился неделю, и это правильно. Захватывающе и легко следить. Именно так, как и должно быть.

Если ставилась цель разгрузить календарь, то продление каждого «Мастерса» до двух недель – это шаг назад. Иногда кажется, что они пытаются исправить, что и так нормально работает».

Пост Циципаса прокомментировал Евгений Кафельников: «Совет игроков должен вмешаться и вернуть турниры, проходящие одну неделю».

Стэн Вавринка прислал в комментарии опубликованное два года назад видео с Циципасом и главой ATP Андреа Гауденци, где объяснялся и продвигался план развития тура, в числе прочего двухнедельные «Мастерсы».