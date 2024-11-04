Соболенко после выхода в полуфинал итогового: «Горжусь не только собой, но и своей командой. Мы через многое прошли»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Жасмин Паолини на итоговом турнире.

Она обыграла итальянку 6:3, 7:5 и досрочно вышла в полуфинал.

«Весь матч был тяжелым, не только концовка. Жасмин – отличная теннисистка, она давила, великолепно двигалась и здорово подавала. Для меня это важная победа, я довольна игрой и особенно тем, как спасла ускользавший из рук второй сет. В тот момент я старалась оставаться агрессивной и не терять хладнокровия. Очень хотела любой ценой взять этот сет. Рада, что получилось.

Я горжусь не только собой, но и своей командой. Мы через многое прошли. Без командной работы нельзя достичь такого великолепного уровня тенниса и стать первой в мире. Дело не только во мне – вне корта мы проводим большую работу, которую никто не видит. Ребята многое для меня делают, я очень это ценю. Они мотивируют меня побеждать на этом корте и заслуживают звания лучшей команды в мире», – сказала белоруска в интервью на корте.

Соболенко третий год подряд сыграет в плей-офф итогового: в 2022-м она дошла до финала (уступила Каролин Гарсия), а в 2023-м проиграла Иге Швентек в полуфинале.

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