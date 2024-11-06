Циньвэнь Чжэн впервые вышла в полуфинал итогового

Циньвэнь Чжэн победила Жасмин Паолини со счетом 6:1, 6:1 и второй из Фиолетовой группы вышла в полуфинал итогового турнира WTA.

Чжэн впервые участвует в итоговом. Она стала второй китаянкой после Ли На в 2013-м, которая смогла выйти из группы.