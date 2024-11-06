2

Циньвэнь Чжэн впервые вышла в полуфинал итогового

Циньвэнь Чжэн победила Жасмин Паолини со счетом 6:1, 6:1 и второй из Фиолетовой группы вышла в полуфинал итогового турнира WTA.

Чжэн впервые участвует в итоговом. Она стала второй китаянкой после Ли На в 2013-м, которая смогла выйти из группы.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoWTA Finals
logoЦиньвэнь Чжэн
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Циньвэнь Чжэн: «Рада, что обыграла Рыбакину. Сейчас она одна из лучших теннисисток тура»
154 ноября, 17:59
Циньвэнь Чжэн – вторая китаянка в истории, выигравшая матч на итоговом турнире WTA
4 ноября, 16:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мец (ATP). 2-й круг. Бергс играет с Гастоном, Рууд встретится с Бонзи, Норри – с Ван Ашем, Муте, Рублев вышли в 1/4 финала, Гаске выбыл
2238 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Циньвэнь Чжэн вышла из группы, Соболенко встретится с Рыбакиной
24750 минут назад
Белград (ATP). Марожан борется с Лайовичем, Шаповалов, Лехечка, Медьедович вышли в 1/4 финала, Сафиуллин, Этчеверри выбыли
2сегодня, 13:13Live
Потапова сообщила о разводе с Шевченко
29сегодня, 10:44
Швентек об итоговом: «Немного сложнее из-за смены тренера и перерыва между турнирами»
1сегодня, 10:11
Кафельников о том, что Трамп объявил о победе в выборах: «Ну наконец визовый отдел вновь откроется🇺🇸!»
16сегодня, 09:37
Мугуруса о плотном расписании тура: «Не думаю, что есть повод жаловаться – скорее наоборот, потому что это замечательно»
сегодня, 08:59
Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»
1сегодня, 07:58
Димитров снялся с турнира в Меце
6вчера, 20:51
Кудерметова и Чжань в четверг сыграют за выход в 1/2 парного итогового с Эррани и Паолини
вчера, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51