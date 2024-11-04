Циньвэнь Чжэн: «Рада, что обыграла Рыбакину. Сейчас она одна из лучших теннисисток тура»
Циньвэнь Чжэн оценила победу над Еленой Рыбакиной на итоговом турнире WTA.
Она обыграла казахстанку 7:6(4), 3:6, 6:1 и сохранила шансы на выход из группы.
– Очень рада победе. Я никогда раньше ее не обыгрывала. Сейчас она одна из лучших теннисисток тура. У нее мощная подача, отличные удары. Просто рада, что показала свой максимум.
– Что стало ключом к тому, чтобы переломить ход матча в третьем сете?
– Думаю, главное в том, что я была сконцентрирована в геймах на подаче. Мы обе мощно подаем, принимать очень сложно. Я просто старалась выигрывать каждое очко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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