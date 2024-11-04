Циньвэнь Чжэн – вторая китаянка в истории, выигравшая матч на итоговом турнире WTA
Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн на групповом этапе итогового турнира обыграла Елену Рыбакину – 7:6(4), 3:6, 6:1.
Чжэн стала первой китаянкой, выигравшей матч на WTA Finals после Ли На.
Для нее эта победа стала 49-й в 2024 году. Если она победит в среду Жасмин Паолини, то станет первой китаянкой, выигравшей 50 матчей по ходу одного сезона.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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