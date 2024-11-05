Кудерметова и Чжань в четверг сыграют за выход в 1/2 парного итогового с Эррани и Паолини

Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань победили Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик на групповом этапе итогового турнира WTA – 6:3, 3:6, 10-7.

На решающем тай-брейке Кудерметова и Чжань упустили преимущество 7:3, но затем выиграли три очка подряд.

По итогам второго тура из Белой группы вышли Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф, у которых две победы, а Доулхайд и Кравчик, у которых два поражения, выбыли из борьбы.

Послезавтра Кудерметова и Чжань сыграют за выход в полуфинал с Сарой Эррани и Жасмин Паолини .