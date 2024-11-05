Кудерметова и Чжань в четверг сыграют за выход в 1/2 парного итогового с Эррани и Паолини
Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань победили Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик на групповом этапе итогового турнира WTA – 6:3, 3:6, 10-7.
На решающем тай-брейке Кудерметова и Чжань упустили преимущество 7:3, но затем выиграли три очка подряд.
По итогам второго тура из Белой группы вышли Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф, у которых две победы, а Доулхайд и Кравчик, у которых два поражения, выбыли из борьбы.
Послезавтра Кудерметова и Чжань сыграют за выход в полуфинал с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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