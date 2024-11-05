Эмбер извинился перед Хачанов за поведение в полуфинале «Мастерса» в Париже

Юго Эмбер извинился перед Кареном Хачановым за поведение на «Мастерсе» в Париже.

«Я хотел сказать несколько слов после споров вокруг полуфинала против Карена. После вызова физио я решил, что дело в судорогах, так как после двух с половиной часов напряженной игры они чуть не начались у меня самого. В этом году я уже проигрывал матчи при похожих обстоятельствах и в этот раз остался сосредоточен на цели.

Мне жаль, что мое поведение было неправильно понято и, что еще хуже, расценено как нарушение фейр-плей. Я связался с Кареном, чтобы извиниться лично. Я очень уважаю его и всех соперников, с которыми встречался. Эта ситуация послужит мне уроком, чтобы в будущем я вел себя лучше.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этой неделе. Во всех смыслах этот турнир многому меня научил.

Я расстроен, что не смогу защищать титул в Меце, но все же приеду в город на какое-то время».

Хачанов о празднованиях Эмбера: «У сетки попросил его быть спокойнее и уважительнее. Нельзя так себя вести»