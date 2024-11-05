Академия Ферреро организовала благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от наводнения в Испании
Академия Хуана Карлоса Ферреро организовала благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от наводнения в Испании.
На продажу было выставлено 50 футболок, минимальная ставка – 150 евро. Первые две футболки получили Ферреро и Карлос Алькарас.
Также академия отправила пострадавшим одежду и собрала деньги через фонд Ферреро. «Благодаря вкладу всей команды Ферреро и особенно Хуана Карлоса на поддержку нуждающихся уже направлено больше 10 тысяч евро», – говорится в посте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм академии Ферреро
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