Академия Ферреро организовала благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от наводнения в Испании

Академия Хуана Карлоса Ферреро организовала благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от наводнения в Испании.

На продажу было выставлено 50 футболок, минимальная ставка – 150 евро. Первые две футболки получили Ферреро и Карлос Алькарас .

Также академия отправила пострадавшим одежду и собрала деньги через фонд Ферреро. «Благодаря вкладу всей команды Ферреро и особенно Хуана Карлоса на поддержку нуждающихся уже направлено больше 10 тысяч евро», – говорится в посте.