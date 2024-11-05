Циньвэнь Чжэн: «В туре мало тренеров, которые очень любят теннис, хотят, чтобы их игрок стал лучшим. Мой как раз из таких»

Циньвэнь Чжэн рассказала о сотрудничестве с тренером Пере Рибой.

«Он всегда очень увлечен теннисом. Это важно. Он хочет быть хорошим тренером. На самом деле в туре не так много тренеров, которые так относятся к делу. Многие воспринимают это просто как высокооплачиваемую работу. В туре мало тренеров, которые очень любят теннис, хотят, чтобы их игрок стал лучшим, чтобы их игрок ежедневно прибавлял. Мне кажется, он как раз из таких.

Поэтому мы всегда стремимся к большему. Конечно, мы иногда спорим, потому что расходимся во мнениях. Но мы команда. Когда вы с командой спорите, вы обмениваетесь мнениями и взглядами. Это полезно.

У нас был отличный год, особенно если учитывать олимпийскую медаль. Это был лучший момент в моей карьере. После Australian Open были взлеты и падения, но мы извлекли уроки. Теперь мы впервые отобрались на итоговый турнир.

Я очень рада. Мы с тренером прошли хороший путь».