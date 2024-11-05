Циньвэнь Чжэн: «В туре мало тренеров, которые очень любят теннис, хотят, чтобы их игрок стал лучшим. Мой как раз из таких»
«Он всегда очень увлечен теннисом. Это важно. Он хочет быть хорошим тренером. На самом деле в туре не так много тренеров, которые так относятся к делу. Многие воспринимают это просто как высокооплачиваемую работу. В туре мало тренеров, которые очень любят теннис, хотят, чтобы их игрок стал лучшим, чтобы их игрок ежедневно прибавлял. Мне кажется, он как раз из таких.
Поэтому мы всегда стремимся к большему. Конечно, мы иногда спорим, потому что расходимся во мнениях. Но мы команда. Когда вы с командой спорите, вы обмениваетесь мнениями и взглядами. Это полезно.
У нас был отличный год, особенно если учитывать олимпийскую медаль. Это был лучший момент в моей карьере. После Australian Open были взлеты и падения, но мы извлекли уроки. Теперь мы впервые отобрались на итоговый турнир.
Я очень рада. Мы с тренером прошли хороший путь».
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