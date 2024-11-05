Лайович в Белграде прервал серию из семи поражений
86-я ракетка мира Душан Лайович обыграл №45 Мариано Навоне в первом круге в Белграде – 6:0, 7:6(3).
При счете 4:5 во втором сете Лайович ушел с двойного сетбола.
34-летний серб прервал серию из семи поражений, которая началась в июле в Умаге. В 2024-м у него 17 побед и 22 поражения.
В середине сентября на Кубке Дэвиса Лайович получил травму и изначально не планировал возвращаться до конца сезона, но в итоге выступил в квалификации в Вене и Париже.
Теперь он поборется с Фабианом Марожаном.
Опубликовала: Любовь Энина
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