Соболенко о том, что в этом году на мужском и женском итоговом равные призовые: «Мы этого заслуживаем»
«В целом, я думаю, быть лидером сложно. Но, на мой взгляд, это прекрасная возможность помочь спорту.
Бороться за равные призовые, помочь таким странам, как Саудовская Аравия, улучшить качество жизни женщин.
Это ответственность и хорошая возможность высказаться в защиту женщин. Мне это нравится, мне нравится нести эту ответственность и представлять женский спорт в качестве одной из сильных и могущественных женщин, которые могут бороться за свои права».
Также она высказалась о том, что в этом году на мужском и женском итоговом равные призовые.
«Это безумие, это на самом деле безумие. Но я думаю, мы все этого заслуживаем. Мы работали так же усердно, как и мужчины. Мы многим жертвуем, даже больше, чем мужчины, и мы этого заслуживаем».
Платья в пол и ноль откровенности – тусовка лучших теннисисток мира в Саудовской Аравии
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