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Шнайдер о 4 титулах в сезоне: «Это число все время меня сопровождает. Наверное, оно для меня как талисман»

Диана Шнайдер прокомментировала победу на турнире в Гонконге.

В этом году у нее четыре титула на турнирах WTA.

«Я родилась второго апреля, и мне нравятся сочетания двоек и четверок. А сейчас как раз сезон-2024.

Бывают сумасшедшие совпадения, например, я выиграла турнир в Хуахине, который проходил в четвертый раз. А потом победила в Бад-Хомбурге, и тот турнир тоже проходил в четвертый раз. Это число все время меня сопровождает. Наверное, оно для меня как талисман».

Столько же титулов в этом году у Арины Соболенко, больше – только у Иги Швентек (пять).

«Приятно быть в такой компании. Дальше я буду работать еще больше, чтобы подняться на их уровень, выигрывать больше турниров, в том числе более высоких категорий. Но это в будущем. А в этом году я уже потрясающе поработала.

В следующем году все уже будут знать, кто я такая, как я играю. Но для меня важно встречаться с сильнейшими соперницами. Даже если я буду им проигрывать, я буду позитивно настроена, просто продолжу развивать свою игру, мышление, физическую форму. Есть много аспектов, в которых я могу прибавить, чтобы, скажем, стать игроком топ-10. Это не нужно форсировать, нужно набраться терпения».

Шнайдер взяла 4-й титул в сезоне и первый – на глазах родителей. Теперь поедет в Диснейленд

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoWTA
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoДиана Шнайдер
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