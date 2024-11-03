Эмбер о поражении от Зверева: «Он был сильнее во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашней битвы с Хачановым»

Юго Эмбер прокомментировал поражение от Александра Зверева в финале в Париже.

Он проиграл немцу 2:6, 2:6.

– Несмотря на сегодняшнее поражение, это была замечательная неделя. Мне кажется, я отдал все силы. Мне не о чем жалеть.

Он был сильнее во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашнего матча, но поздравляю его.

– Две ваши прошлые встречи были равными трехсетовиками. Что сегодня пошло не так?

– Он был лучше меня во всех компонентах игры, и сегодня мне было тяжело физически после битвы с Кареном.

Да, он был намного лучше. Поздравляю его.

– Юго, что вас больше всего впечатлило? Потому что казалось, что разница огромна. Вы выглядели уставшим после вчерашнего матча. Он тоже много играл. Но удивил ли он вас в этой изматывающей битве?

– На утренней разминке было нелегко физически. Я был уставшим. Но я смирился с тем, что все так, как есть. Еще я заметил, что был менее собран.

Он потрясающе подавал в первом сете. Во втором сете мне не удавалось легко заработать очки. Иногда у меня появлялись шансы, но я рассчитывал, что смогу успешно играть ему под форхенд, но он не дал мне такой возможности. Мне повезло, только когда он пробил кросс с бэкхенда. В остальном – ничего.

Он, как обычно, играл на задней линией. Было трудно его перебить. Он выжимал из меня все. Я старался показывать максимум. Было тяжело, но так уж сложилось.