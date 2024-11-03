Эмбер о поражении от Зверева: «Он был сильнее во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашней битвы с Хачановым»
Он проиграл немцу 2:6, 2:6.
– Несмотря на сегодняшнее поражение, это была замечательная неделя. Мне кажется, я отдал все силы. Мне не о чем жалеть.
Он был сильнее во всех аспектах игры. Я не успел восстановиться после вчерашнего матча, но поздравляю его.
– Две ваши прошлые встречи были равными трехсетовиками. Что сегодня пошло не так?
– Он был лучше меня во всех компонентах игры, и сегодня мне было тяжело физически после битвы с Кареном.
Да, он был намного лучше. Поздравляю его.
– Юго, что вас больше всего впечатлило? Потому что казалось, что разница огромна. Вы выглядели уставшим после вчерашнего матча. Он тоже много играл. Но удивил ли он вас в этой изматывающей битве?
– На утренней разминке было нелегко физически. Я был уставшим. Но я смирился с тем, что все так, как есть. Еще я заметил, что был менее собран.
Он потрясающе подавал в первом сете. Во втором сете мне не удавалось легко заработать очки. Иногда у меня появлялись шансы, но я рассчитывал, что смогу успешно играть ему под форхенд, но он не дал мне такой возможности. Мне повезло, только когда он пробил кросс с бэкхенда. В остальном – ничего.
Он, как обычно, играл на задней линией. Было трудно его перебить. Он выжимал из меня все. Я старался показывать максимум. Было тяжело, но так уж сложилось.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий