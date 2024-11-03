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Зверев после титула в Париже: «Не было гарантии, что я вернусь на этот уровень после «Ролан Гаррос»-2022, когда я повредил в голеностопе все, что только можно»

Александр Зверев выступил с чемпионской речью на «Мастерсе» в Париже .

В финале он обыграл француза Юго Эмбера – 6:2, 6:2.

«Прежде всего, извините (Улыбается). Сначала хочу поздравить Юго с невероятной неделей. Ты невероятный игрок. Видно, как упорно ты работаешь вне корта. Результаты налицо. Ты показываешь потрясающий теннис. Я сказал у сетки, что если ты продолжишь так играть, то у тебя будет еще не один шанс. Я уверен, что очень скоро ты сможешь завоевать такие трофеи.

Также поздравляю твою команду, всех ребят, которых я знаю уже много лет. Жереми [Шарди], против которого я играл много раз, Фабрис, который недавно пришел в команду, и все остальные – прекрасные люди. Я желаю вам всего наилучшего и повторю: для вас это только начало, вместе вы сможете добиться больших успехов.

Я хочу поблагодарить свою команду. Мы столько работали в последние два с половиной года, чтобы вернуться на эти позиции, всем пришлось многим пожертвовать. Возможность снова играть на этих прекрасных кортах... Не было стопроцентной гарантии, что я вернусь на этот уровень после «Ролан Гаррос» двухлетней давности, когда я повредил в голеностопе все, что только можно. Для меня невероятно важно выиграть титул в Париже, и я уверен, что это так же важно для всех в моей ложе. Они так много сделали, чтобы помочь мне завоевать этот титул».

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoАлександр Зверев
logoЮго Эмбер
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