Зверев выиграл седьмой «Мастерс» в карьере. Он обошел Медведева и сравнялся с Чангом
Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл №18 Юго Эмбера в финале «Мастерса» в Париже – 6:2, 6:2. Немец повел в личных встречах 2:1.
Прервалась 13-матчевая победная серия Эмбера на крытом харде во Франции.
Зверев выиграл 66-й матч в 2024-м. Он обошел Янника Синнера по количеству побед в этом сезоне и стал единоличным лидером тура.
Зверев выиграл второй «Мастерс» в сезоне (также Рим) и седьмой в карьере. Он обошел по количеству таких титулов Даниила Медведева и теперь делит восьмое место в истории с Майклом Чангом.
Кроме Зверева, больше одного «Мастерса» в этом году выиграл только Синнер (три).
В целом это 23-й титул Зверева на уровне ATP.
Напомним, завтра он вернется на вторую строчку рейтинга.
Опубликовала: Любовь Энина
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