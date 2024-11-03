Зверев выиграл седьмой «Мастерс» в карьере. Он обошел Медведева и сравнялся с Чангом

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл №18 Юго Эмбера в финале «Мастерса» в Париже – 6:2, 6:2. Немец повел в личных встречах 2:1.

Прервалась 13-матчевая победная серия Эмбера на крытом харде во Франции.

Зверев выиграл 66-й матч в 2024-м. Он обошел Янника Синнера по количеству побед в этом сезоне и стал единоличным лидером тура.

Зверев выиграл второй «Мастерс» в сезоне (также Рим) и седьмой в карьере. Он обошел по количеству таких титулов Даниила Медведева и теперь делит восьмое место в истории с Майклом Чангом.

Кроме Зверева, больше одного «Мастерса» в этом году выиграл только Синнер (три).

В целом это 23-й титул Зверева на уровне ATP .

Напомним, завтра он вернется на вторую строчку рейтинга.