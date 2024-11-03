Швентек в первом матче с US Open отыграла у Крейчиковой сет и двойной брейк

Вторая ракетка мира Ига Швентек обыграла №13 Барбору Крейчикову в первом туре итогового турнира WTA – 4:6, 7:5, 6:2. Полька повела в личных встречах 3:2.

Во втором сете Швентек уступала 0:3 с двойным брейком, но сравняла счет. В решающем сете она вела 5:0.

В 2024-м она отдала первый сет в 11 матчах, пять из которых в итоге выиграла.

Швентек провела первый матч с US Open. Для нее это 60-я победа в сезоне. Она третья за последние 30 лет, кто выигрывал минимум 60 матчей минимум в трех сезонах подряд. До нее это делали Мартина Хингис (1997-2001) и Каролин Возняцки (2009-2011).

Также для нее это шестая подряд победа на итоговом: в прошлом году она взяла титул, пройдя турнир без поражений.