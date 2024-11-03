Швентек в первом матче с US Open отыграла у Крейчиковой сет и двойной брейк
Вторая ракетка мира Ига Швентек обыграла №13 Барбору Крейчикову в первом туре итогового турнира WTA – 4:6, 7:5, 6:2. Полька повела в личных встречах 3:2.
Во втором сете Швентек уступала 0:3 с двойным брейком, но сравняла счет. В решающем сете она вела 5:0.
В 2024-м она отдала первый сет в 11 матчах, пять из которых в итоге выиграла.
Швентек провела первый матч с US Open. Для нее это 60-я победа в сезоне. Она третья за последние 30 лет, кто выигрывал минимум 60 матчей минимум в трех сезонах подряд. До нее это делали Мартина Хингис (1997-2001) и Каролин Возняцки (2009-2011).
Также для нее это шестая подряд победа на итоговом: в прошлом году она взяла титул, пройдя турнир без поражений.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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