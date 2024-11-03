2

Швентек в первом матче с US Open отыграла у Крейчиковой сет и двойной брейк

Вторая ракетка мира Ига Швентек обыграла №13 Барбору Крейчикову в первом туре итогового турнира WTA – 4:6, 7:5, 6:2. Полька повела в личных встречах 3:2.

Во втором сете Швентек уступала 0:3 с двойным брейком, но сравняла счет. В решающем сете она вела 5:0.

В 2024-м она отдала первый сет в 11 матчах, пять из которых в итоге выиграла.

Швентек провела первый матч с US Open. Для нее это 60-я победа в сезоне. Она третья за последние 30 лет, кто выигрывал минимум 60 матчей минимум в трех сезонах подряд. До нее это делали Мартина Хингис (1997-2001) и Каролин Возняцки (2009-2011).

Также для нее это шестая подряд победа на итоговом: в прошлом году она взяла титул, пройдя турнир без поражений.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoWTA
logoБарбора Крейчикова
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мец (ATP). Микельсен играет с Майо, Муте вышел во 2-й круг
118 минут назадLive
Зверев выиграл седьмой «Мастерс» в карьере. Он обошел Медведева и сравнялся с Чангом
629 минут назад
Париж (ATP). Зверев обыграл в финале Эмбера
14145 минут назад
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Гауфф играет с Пегулой, Швентек победила Крейчикову
10353 минуты назадLive
Белград (ATP). 1-й круг. Шан Цзюньчэн играет с Марожаном, Медьедович – с Накашимой
сегодня, 15:10Live
Карен Хачанов: «У меня растяжение второй степени в двух местах правой ноги»
5сегодня, 14:59
«Из всех потенциальных видов оружия он схватил ракетку». В дом, арендованный Фрицем и его девушкой, пытались пробраться ночью
7сегодня, 14:37Фото
Соболенко о том, что в этом году на мужском и женском итоговом равные призовые: «Мы этого заслуживаем»
11сегодня, 13:19
Руне снялся с турнира в Меце
5сегодня, 12:35
Александр Зверев: «В теннисе всегда нужно совершенствоваться. Если будешь стоять на месте, то деградируешь, потому что другие в это время двигаются вперед»
2сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51