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Хачанов в полуфинале в Париже взял медперерыв из-за проблем с бедром

Карен Хачанов взял медицинский перерыв в решающем сете полуфинала «Мастерса» в Париже против Юго Эмбера.

Физио вышел при счете 3:2 в пользу Хачанова и стал массировать ему бедро.

Опубликовала: Любовь Энина
травмы
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