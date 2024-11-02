Эмбер впервые вышел в финал «Мастерса»
18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №21 Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Париже – 6:7(6), 6:4, 6:3.
В середине решающего сета у Хачанова начались проблемы с правой ногой, он брал медицинский перерыв.
Эмбер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Для него это будет четвертый финал турнира ATP в сезоне и восьмой в карьере.
Эмбер – первый француз в финале домашнего «Мастерса» с 2011-го. Тогда Жо-Вильфред Тсонга проиграл Роджеру Федереру.
Кроме того, он первый француз в финале «Мастерса» с 2016-го. Тогда Гаэль Монфис проиграл Рафаэлю Надалю. Последним французским чемпионом «Мастерса» был Тсонга в Торонто в 2014-м.
За титул Эмбер поборется с Александром Зверевым. Счет в личных встречах 1:1, прошлогодний матч в Париже выиграл немец.
Опубликовала: Любовь Энина
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