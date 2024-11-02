Синнер потренировался со Штепанеком в Монте-Карло
Янник Синнер в Монте-Карло потренировался с экс-восьмой ракеткой мира Радеком Штепанеком.
«Радек, спасибо за прекрасную тренировку, а еще за мастер-класс по игре у сетки 👏. Здорово снова вернуться на корт и взяться за дело. Скоро увидимся в Турине 🇮🇹💪 🦊», – написал в инстаграме тренер итальянца Даррен Кейхилл.
Год назад Синнера стошнило во время матча – ровно после этого он стал машиной
Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кейхилла
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