Синнер потренировался со Штепанеком в Монте-Карло

Янник Синнер в Монте-Карло потренировался с экс-восьмой ракеткой мира Радеком Штепанеком .

«Радек, спасибо за прекрасную тренировку, а еще за мастер-класс по игре у сетки 👏. Здорово снова вернуться на корт и взяться за дело. Скоро увидимся в Турине 🇮🇹💪 🦊», – написал в инстаграме тренер итальянца Даррен Кейхилл.

Год назад Синнера стошнило во время матча – ровно после этого он стал машиной

Синнер – монстр: у него лучшие форхенд, бэкхенд и прием в туре. Цифры доказывают